Скандальний капелюх із новорічної ялинки в Києві повернувся на Софійську площу. Йому знайшли нове застосування. Тепер це окремий арт-об'єкт для фотосесій біля головної ялинки країни. Капелюх наче завис у повітрі, під ним стоїть стілець, і все це у яскравому мереживі електричних гірлянд.

Нагадаю, казковий головний убір спершу наділи на верхівку новорічної красуні. Згодом через обурення у соцмережах його замінили на традиційну різдвяну зірку. Тепер до капелюха, який називали відьомським, шикуються черги охочих сфотографуватися.