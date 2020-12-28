Скандального капелюха з ялинки повернули на Софіївську площу Києва [ Редактировать ]
Скандальний капелюх із новорічної ялинки в Києві повернувся на Софійську площу. Йому знайшли нове застосування. Тепер це окремий арт-об'єкт для фотосесій біля головної ялинки країни. Капелюх наче завис у повітрі, під ним стоїть стілець, і все це у яскравому мереживі електричних гірлянд.
Нагадаю, казковий головний убір спершу наділи на верхівку новорічної красуні. Згодом через обурення у соцмережах його замінили на традиційну різдвяну зірку. Тепер до капелюха, який називали відьомським, шикуються черги охочих сфотографуватися.
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Капелюх наче завис у повітрі, під ним стоїть стілець, і усе це в яскравому мереживі електричних гірлянд. Нагадаємо, казковий головний убір спершу надягли на верхівку новорічної красуні