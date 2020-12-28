На Таймс-Сквер у Нью-Йорку встановили символ Нового Року - традиційну кришталеву кулю. Містяни вважають її одним із головних святкових атрибутів. 31 грудня за хвилину до початку Нового року, кулю спускають із висоти 23 метрів.

Рівно опівночі вона сягає нижньої точки - це означає, що Новий рік настав. Щоразу мільйони людей сподіваються потрапити на Таймс-Сквер, щоб побачити це видовище. Втім, цьогоріч через COVID-19 діятимуть обмеження. На площу зможуть зайти лише до сотні людей.

Джефф Штраус, організатор святкування: