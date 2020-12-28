Прокурори не з'явились на засідання по справі Олега Татарова [ Редактировать ]
А от Вищий антикорупційний суд сьогодні не зміг обрати запобіжний захід для заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Бо на засідання не прийшли прокурори. Суддя переніс розгляд справи на 30 грудня.
Нагадаю, Татарова звинувачують у фальсифікаціях експертизи у справі скандального забудовника Максима Микитася. Його справою спочатку займалися у Національному антикорупційному бюро, згодом її передали до Офісу генпрокурора.
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