У ЄС стартувала масова вакцинація населення від коронавірусу. І одразу з'явилися шахрайські схеми. Європол просить у жодному разі не купувати сироватку в інтернеті й рекомендує державам охороняти препарат під час транспортування. Докладніше - у матеріалі Тетяни Логунової.

"Обережно: фальшиві вакцини!" Європол попереджає: з появою на європейському ринку препарату від коронавірусу, активізувалися і шахраї. В Інтернеті вже можна знайти безліч оголошень про продаж сироватки. І це попри те, що вакцини у Євросоюзі не продають, а централізовано розподіляють між країнами-членами.

Ян Оп Ген Орт, представник Європолу:

Ми виходимо з того, що шахраї активно пропонуватимуть підроблені вакцини, які просто не захистять людину. Це в кращому разі, а в гіршому ще й нашкодять її здоров'ю. Може бути і класичний сценарій афери: ви заплатите, але замовлення так і не отримаєте.

Не виключено, що будуть і спроби викрасти сироватку. Тож представники Європейського поліцейського офісу рекомендують транспортувати препарат під охороною військових чи поліції. І зберігати цінний вантаж на засекречених об'єктах.

А тим часом, у Євросоюзі активно вакцинують населення. Дати одночасний символічний старт кампанії зі щеплення європейцям не вдалося. Угорщина поквапилася і почала раніше за інших, ще в суботу. Більшість країн ЄС приєдналася до неї в неділю. Бельгія вирішила зачекати до понеділка. А Нідерланди взагалі відклали старт вакцинації на початок січня. Бо не встигли підготувати необхідну інфраструктуру.

Перші вакциновані європейці - герої всіх телевізійних репортажів. Вони охоче роздають інтерв'ю, діляться враженнями і жартують. Як-от, приміром, житель Данії Лейф Хайссельберг.

- Що ж, ми вакцинували першу людину в країні. Сподіваюся, щеплення подіє. -А як не подіє, я вас знайду! - Ха! Та я сам до вас прийду через три тижні, робити повторне щеплення.

За кілька тижнів другу дозу сироватки отримає й іспанка Араселі Хідальго. У центрі вакцинації стареньку зустрічали й проводжали оплесками.

- Готово, ви наша перша вакцинована. - Слава Господу!

Люди похилого віку, медики, працівники будинків опіки і навіть політики. Щеплення від коронавірусу вже зробили президенти Греції та Словаччини, а також грецький і чеський прем'єри. Аби власним прикладом переконати громадян не боятися вакцинації.

Кіріакос Міцотакіс, прем'єр-міністр Греції:

Я думаю, що нині кожен грек усміхається за маскою. Адже почалася кампанія вакцинації. Ми зробили щеплення одними з перших, аби продемонструвати всім, що вакцина безпечна й ефективна.

Переконувати і справді необхідно. Згідно із соцопитуваннями, вакцинуватися від COVID-19 готові трохи більше як половина жителів ЄС. Для вироблення ж колективного імунітету зробити щеплення повинні 70-80 відсотків населення.