Вакцинація у ЄС: Європол застерігає не купувати сироватку в інтернеті [ Редактировать ]
У ЄС стартувала масова вакцинація населення від коронавірусу. І одразу з'явилися шахрайські схеми. Європол просить у жодному разі не купувати сироватку в інтернеті й рекомендує державам охороняти препарат під час транспортування. Докладніше - у матеріалі Тетяни Логунової.
"Обережно: фальшиві вакцини!" Європол попереджає: з появою на європейському ринку препарату від коронавірусу, активізувалися і шахраї. В Інтернеті вже можна знайти безліч оголошень про продаж сироватки. І це попри те, що вакцини у Євросоюзі не продають, а централізовано розподіляють між країнами-членами.
Ян Оп Ген Орт, представник Європолу:
Ми виходимо з того, що шахраї активно пропонуватимуть підроблені вакцини, які просто не захистять людину. Це в кращому разі, а в гіршому ще й нашкодять її здоров'ю. Може бути і класичний сценарій афери: ви заплатите, але замовлення так і не отримаєте.
Не виключено, що будуть і спроби викрасти сироватку. Тож представники Європейського поліцейського офісу рекомендують транспортувати препарат під охороною військових чи поліції. І зберігати цінний вантаж на засекречених об'єктах.
А тим часом, у Євросоюзі активно вакцинують населення. Дати одночасний символічний старт кампанії зі щеплення європейцям не вдалося. Угорщина поквапилася і почала раніше за інших, ще в суботу. Більшість країн ЄС приєдналася до неї в неділю. Бельгія вирішила зачекати до понеділка. А Нідерланди взагалі відклали старт вакцинації на початок січня. Бо не встигли підготувати необхідну інфраструктуру.
Перші вакциновані європейці - герої всіх телевізійних репортажів. Вони охоче роздають інтерв'ю, діляться враженнями і жартують. Як-от, приміром, житель Данії Лейф Хайссельберг.
- Що ж, ми вакцинували першу людину в країні. Сподіваюся, щеплення подіє. -А як не подіє, я вас знайду! - Ха! Та я сам до вас прийду через три тижні, робити повторне щеплення.
За кілька тижнів другу дозу сироватки отримає й іспанка Араселі Хідальго. У центрі вакцинації стареньку зустрічали й проводжали оплесками.
- Готово, ви наша перша вакцинована. - Слава Господу!
Люди похилого віку, медики, працівники будинків опіки і навіть політики. Щеплення від коронавірусу вже зробили президенти Греції та Словаччини, а також грецький і чеський прем'єри. Аби власним прикладом переконати громадян не боятися вакцинації.
Кіріакос Міцотакіс, прем'єр-міністр Греції:
Я думаю, що нині кожен грек усміхається за маскою. Адже почалася кампанія вакцинації. Ми зробили щеплення одними з перших, аби продемонструвати всім, що вакцина безпечна й ефективна.
Переконувати і справді необхідно. Згідно із соцопитуваннями, вакцинуватися від COVID-19 готові трохи більше як половина жителів ЄС. Для вироблення ж колективного імунітету зробити щеплення повинні 70-80 відсотків населення.
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