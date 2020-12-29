У Німеччині восьмеро працівників будинку для літніх людей випадково отримали п'яти разову дозу вакцини від COVID-19

У Німеччині восьмеро працівників будинку для літніх людей випадково отримали п'яти разову дозу вакцини від COVID-19.

У чотирьох з них - легкі симптоми грипу. Їх ушпиталили для нагляду. Разом з тим поки ні у кого з помилково щеплених немає серйозних побічних ефектів.