У Німеччині люди отримали п'яти разову дозу вакцини від COVID-19 [ Редактировать ]
У Німеччині восьмеро працівників будинку для літніх людей випадково отримали п'яти разову дозу вакцини від COVID-19.
У чотирьох з них - легкі симптоми грипу. Їх ушпиталили для нагляду. Разом з тим поки ні у кого з помилково щеплених немає серйозних побічних ефектів.
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