Вакцинація від COVID-19 розпочалася і в китайському Ухані, звідки поширився вірус

Вакцинація від COVID-19 розпочалася і в китайському Ухані, звідки поширився вірус. Для цього спеціально підготували 48 лікарень у 15 районах міста. Процедура відбуватиметься двома етапами з перервою в чотири тижні.

Раніше влада Китаю затвердила антикоронавірусні препарати від двох компаній. До 15 лютого планують вакцинувати 50 мільйонів з понад мільярдного населення країни.