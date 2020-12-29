В Ухані почали щеплення від COVID-19 [ Редактировать ]
Вакцинація від COVID-19 розпочалася і в китайському Ухані, звідки поширився вірус. Для цього спеціально підготували 48 лікарень у 15 районах міста. Процедура відбуватиметься двома етапами з перервою в чотири тижні.
Раніше влада Китаю затвердила антикоронавірусні препарати від двох компаній. До 15 лютого планують вакцинувати 50 мільйонів з понад мільярдного населення країни.
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