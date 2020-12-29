Сотні британців утекли із самоізоляції на швейцарському курорті. Відвідувачів змусили піти на карантин після виявлення нового штаму коронавірусу. Але більшість відпочивальників зникли під покровом ночі. Як виявили втікачів і чи загрожує їм покарання - розповість Світлана Чернецька.

Гірськолижний курорт Верб'єр називають "Маленьким Лондоном". Його вважають одним із найкращих у Швейцарії та найпопулярнішим серед британців. Зазвичай узимку кожен п'ятий відвідувач тут - житель Сполученого Королівства. Але не сьогодні.

Девід Фернесс, житель Великої Британії, працівник курорту у Верб'є:

До мене на свята мали приїхати батьки, побачити онуків. Очевидно, тепер це неможливо. На новий рік я чекав друзів, але всі наші плани скасовані. Мені треба терміново шукати нову компанію чи навіть "прийомних батьків".

Тиждень тому Швейцарія припинила транспортне сполучення з Британією. А на карантин відрядили не лише пасажирів останніх рейсів, але й минулим числом тих, хто прибув до країни ще попереднього тижня. 50 відпочивальників відразу ж покинули курорт. Та майже 370 - залишилися.

Вінсент Тео, менеджер готелю на курорті у Верб'є:

У нашому готелі 4 чи 5 кімнат були заброньовані для англійців. Вони дуже налякалися, коли запровадили заборони на польоти з Британії, адже не знали, чи зможуть повернутися додому. Тож дехто вирішив перервати відпустку відразу ж. А хтось - залишився тут на самоізоляції.

Усім, хто вирішив залишитися - наказали не виходити з кімнат. Багато сімей з дітьми опинилися зачиненими в чотирьох стінах на кількох квадратних метрах. Їжу їм залишали на підносах під дверима. Саме це й допомогло виявити масштабні втечі відпочивальників.

Саймон Віджет, директор туристичного офісу на курорті у Верб'є:

Ситуація щодня стає ще заплутанішою, адже дедалі важче зрозуміти нові заборони та обмеження, які оголошує уряд. І звісно, ці нові вимоги наші клієнти не завжди добре сприймають і виконують.

Уночі сотні британців покинули курорт. Із трьохсот сімдесяти людей залишилося з десяток. Деякі з них потім з'явилися в сусідній Франції. Там хоч і закриті підйомники та траси, але принаймні можна дихати свіжим повітрям і насолоджуватися краєвидами. Шукати втікачів швейцарська влада не збирається. І жодні покарання їм не загрожують.