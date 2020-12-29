В Днепропетровской области ученые разработали технологию, которая уничтожает вирусы без вреда для человека. Речь идет об ультрафиолетовых светодиодных лампах. Благодаря такому излучению вирусы исчезают на 99,9% (в частности, SARS-CoV-2 и H1N1) - сообщается в телеграме "Украина в шоке".

Конструкция монохроматического бактерицидного ультрафиолетового светильника была создана на основе имеющихся разработок, в которой реализован принцип использования синергии УФ-А и УФ-С излучения светодиодов для инактивации вирусных и микробных аэрозолей в помещениях - отмечают разработчики. Технология прошла испытания в Национальной академии наук Украины и имеет патент - говориться на сайте компании.

По словам ученых, лампы безопасны для использования в любых помещениях и в присутствии человека.

"Именно в этом уникальность технологии. Синергия УФ-А и УФ-С излучения светодиодов намного эффективнее для инактивации вирусных и микробных аэрозолей в помещениях, чем использование одного типа УФ. Такое объединение УФИ с длиной волны 280/365 нм позволяет эксплуатировать бактерицидные лампы непрерывно и в присутствии людей ".

Ранее подобные опыты были проведены в Тель-Авиве, Бостоне и Японии. Ученые подтвердили эффективность использования ультрафиолетовых лучей.