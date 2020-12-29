Константинопольский Патриархат способен принять абсурдное решение в отношении Украинской Православной Церкви, но ни одна Церковь не может решать за другую, тем более неподчиненную ей Церковь, ее судьбу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на "Вести", управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) считает, что в своей нынешней риторике Фанар "лишь поджидает удобного политического случая, чтобы уничтожить Церковь".

"Священный Синод вынес свое суждение: Константинопольский патриарх не имеет никаких оснований делать какие-либо заявления относительно Предстоятеля Украинской Православной Церкви. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий никогда не находился в юрисдикции Константинопольского Патриархата, а потому решения этой Церкви относительно него не имеют никаких канонических оснований. Более того, наш Предстоятель никаким законным церковным судом не отстранялся от управления Киевской Митрополией и Украинской Православной Церковью, а поэтому нет никаких причин говорить о том, что он утратил свои полномочия как Митрополит Киевский и всей Украины", - заявил управляющий делами УПЦ.

При этом митрополит Антоний подчеркнул, что "никто не может убрать из реальности Украинскую Православную Церковь и миллионы ее прихожан".

"Нас можно не замечать, игнорировать, но вымарать нас из действительности невозможно. Как и невозможно окриком из Стамбула поколебать авторитет нашего Блаженнейшего и любовь к нему со стороны нашей паствы. Есть только одно опасение. Сказанные патриархом Варфоломеем слова могут свидетельствовать о том, что Фанар лишь поджидает удобного политического случая, чтобы уничтожить нашу Церковь. Так сказать, ждет нового воцарения в Украине сил, которые поднимут на знамена лозунги "армовиры", - сказал митрополит Антоний.

Вместе с тем он отметил, что УПЦ выбирает в отношении Патриарха Варфоломея "путь сожаления и молитвы".

"И, конечно, стояния за чистоту веры и святые каноны. Ведь Церковь является истинно канонической не потому, что таковой ее признает Фанар, а потому, что она хранит церковные каноны, а не разрушает их. К сожалению, подобные примеры уже были в прошлом. Стоит вспомнить, как Фанар воспользовался приходом к власти в России большевиков. Он не только захватил некоторые канонические территории Русской Православной Церкви, но и принимал активное участие в попытке ее уничтожения с помощью проекта т.н. обновленческой церкви.

Как мы видим, эти действия отнюдь не соответствуют духу Евангельской любви. А ведь все, что противно Богу, рано или поздно терпит крах", - констатировал управделами УПЦ.