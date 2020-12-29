Министерство обороны Украины заказало у государственного предприятия "Антонов" три самолета для нужд служащих Вооруженных Сил.

Борты Ан-178 являются военно-транспортными перевозчиками, которые обеспечивают доставку легкобронированной военной техники, личного состава и транспортировки различных грузов до конечной точки, посадочными, а также парашютными способами.

Отмечается, что президент Владимир Зеленский предложил по новым контрактам разработать железных птиц с 2021 года. Для Кабинета министров была поставлена задача построить украинскую авиакомпанию, занимающейся эксплуатацией самолетов "Ан". К тому же, была утверждена национальная программа по развитию отечественной авиапромышленности с 2021 по 2030 год и учредить собрание СНБО.

Известно, что детище ГП "Антонов" Ан-178 совершил первый полет в 2015 году. В цехах завода в настоящий момент находятся три проекта на стадии сборки: три образца Ан-148 и 10 - Ан-158.

Ранее мы писали, что предприятие "Антонов" получило нового руководителя Сергея Бычкова. Новый руководитель имеет научную степень доктора технических наук.

Кроме того, ГП "Антонов" изготовил первый самолет без российских деталей. Некоторое время заняло импортозамещение и поиск новых поставщиков.

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