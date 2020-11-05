Госконцерн "Укроборонпром" назначил Сергея Бычкова и.о. гендиректора ГП "Антонов". Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Он ранее занимал должность вице-президента ГП "Антонов".

Государственный концерн Укроборонпром, в состав которого входит ГП Антонов, назначил Сергея Бычкова исполняющим обязанности генерального директора предприятия. Сергей Бычков занимал должность вице-президента, исполнительного директора ГП Антонов с сентября 2020 года.

Новый руководитель имеет научную степень доктора технических наук, профессор, отмечен рядом госнаград и почетных званий, в частности, орденом За заслуги I степени, орденом князя Ярослава Мудрого V степени, а также является кавалером Национального ордена Франции За заслуги.

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