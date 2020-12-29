У вівторок, 29 грудня, відбулась історична подія - підписання контракту між Державним підприємством "Антонов", яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром", і Міністерством оборони України щодо постачання трьох військово-транспортних літаків Ан-178. Це перше за 29 років державне замовлення на будівництво вітчизняних літаків для потреб ЗСУ.

Про це у Facebook повідомив генеральний деректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

"У заході взяв участь президент України Володимир Зеленський - за його безпосереднього сприяння та контролю ця подія стала можливою. Зі свого боку, команда нашого Концерну за підтримки президента, уряду та профільного комітету парламенту на чолі з Олександром Завітневичем зробила все необхідне, аби контракт було підписано ще до кінця цього року", -йдеться у повідомленні.

Також Гусєв зазначив: "Ан-178-100Р - перший український військово-транспортний літак з турбореактивними двигунами, що у майбутньому має прийти на зміну Ан-26, якими здебільшого оснащено Збройні Сили України. В умовах надзвичайних ситуацій він може використовуватися для евакуації населення з зони стихійного лиха, транспортування поранених, десантування рятувальних команд. Наша гордість - і про це говорив сьогодні Верховний Головнокомандувач, - що літаки будуть побудовані з українських комлектуючих, українцями, задля потреб української армії в інтересах нашої держави".

"У нас багато викликів, пов’язаних з питаннями нацбезпеки та оборони, держоборонзамовлення, планування випуску військово-транспортних літаків на майбутні роки. Але ми розраховуємо на підписання нових державних контрактів на виготовлення літаків АН-178 вже з 2021 року", - додав директор "Укроборонпрому".