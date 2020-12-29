Власть разбазарила деньги коронавирусного фонда и не подготовила медицину ко второй волне эпидемии. Сейчас перед ней стоит новый вызов - подготовка к вакцинации населения. Об этом в комментарии телеканалу "Интер" заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Будем объективны: пока весь мир искал способы и принимал меры, чтобы преодолеть эпидемию коронавируса, наше правительство транжирило деньги коронавирусного фонда, закатывая их в асфальт и пиар президента перед местными выборами. Последствия такой преступной халатности уже почувствовали в каждой украинской семье", – сказал Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что основная претензия ОП-ЗЖ к Зе-команде – это ее отказ поддержать людей и экономику в период кризиса.

"То, что правительство и президент потратили деньги, выделенные на борьбу с эпидемией, на другие цели, резко осложнило положение людей. В условиях эпидемии недофинансированным остается здравоохранение – это преступление перед гражданами. Провалено тестирование, не хватает оборудования и медикаментов, врачи продолжают уезжать из страны из-за низких зарплат – только с января по октябрь уволилось более 42 тыс. медработников", – отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

И пока в Украине власть сокращает количество тестов, рапортуя о "спаде болезни", в мире уже началась вакцинация.

"Сейчас нас ждет еще больший вызов в связи с вакцинацией. И то, как власть к ней подготовится, станет еще одним экзаменом, чтобы понять, способна ли эта власть вообще думать о людях", – резюмировал Юрий Бойко.