На Прикарпатті вирує потужний буревій [ Редактировать ]
А на Прикарпатті цілий день вирує буревій. Шквальний вітер валить дерева, зриває дахи та зносить автобусні зупинки. Найбільше лиха негода наробила в Косівському, Богордчанському та Надвірнянському районах.
Там дерева попадали на житлові будинки. Минулося без жертв. Сильні вітри вирують і високо в горах - через це там погана видимість.
Тож рятувальники закликають любителів гір, поки що утриматися від походів.
по теме
Майже дві сотні населених пунктів в Україні було знеструмлено протягом доби через масштабну негоду. Здебільшого від крижаних дощів постраждали Київщина, Житомирщина та Буковина
Київавтодор попереджає мешканців столиці про крижаний дощ і слизькі дороги. Рятувальники закликають водіїв бути вкрай обачними на шляхах
Унаслідок рясних дощів та буревіїв розлилися річки, підтоплені кілька населених пунктів у Східній Англії
Злочинці представлялися соцпрацівниками, та входили у довіру до літніх людей
У Києві спостерігається погіршення погодних умов - через снігопад на дорогах утворюються аварії та затори