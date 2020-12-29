А на Прикарпатті цілий день вирує буревій. Шквальний вітер валить дерева, зриває дахи та зносить автобусні зупинки. Найбільше лиха негода наробила в Косівському, Богордчанському та Надвірнянському районах.

Там дерева попадали на житлові будинки. Минулося без жертв. Сильні вітри вирують і високо в горах - через це там погана видимість.

Тож рятувальники закликають любителів гір, поки що утриматися від походів.