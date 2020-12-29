Зеленський на засідання РНБО обговорить конституційну кризу в Україні [ Редактировать ]
Володимир Зеленський сьогодні скликав засідання Ради національної безпеки та оборони. Головне питання - як подолати конституційну кризу в країні.
І хоча поки Офіс президента не оприлюднює результати перемовин, у ЗМІ вже з'явилася інформація, начебто президент планує видати указ про відсторонення на місяць від посади голови Конституційного суду Олександра Тупицького.
по теме
Сергей Кривонос отстранен от должности зама секретаря СНБО и направлен в распоряжение Министерства обороны
Заседание уже закончилось, ожидается публикация указа президента относительно отстранения от должности главы КСУ Александра Тупицкого
За три дня до Нового года глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз отказывается проводить платежи, необходимые для завершения проектов "Большого строительства"
Володимир Зеленський підписав державний бюджет України на 2021 рік. Кошторис, нагадаю, Верховна Рада ухвалила 15 грудня. За документом, доходи держави становитимуть трильйон 84 мільярди 34 мільйони гривень
Про це президент заявив в інтерв'ю журналу "Фокус". За його словами, перемови радників лідерів "нормандської четвірки" мали відбутись ще у грудні