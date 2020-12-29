Потужні вітри вирують і високо в горах через це там дуже погана видимість

Цілий день штормить на Прикарпатті. Шквальний вітер валить дерева, зриває дахи та зносить автобусні зупинки. Без світла залишилося майже 30 сіл та містечок.

Найбільше негода наробила лиха Косівському, Богородчанському та Надвірнянському районах. Там дерева попадали на житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв.

Потужні вітри вирують і високо в горах через це там дуже погана видимість. Тож рятувальники закликають туристів утриматися від походів.