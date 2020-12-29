Шторм на Прикарпатті залишив тисячі людей без світла [ Редактировать ]
Цілий день штормить на Прикарпатті. Шквальний вітер валить дерева, зриває дахи та зносить автобусні зупинки. Без світла залишилося майже 30 сіл та містечок.
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