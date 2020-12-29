Поки що їх передали у київський військовий шпиталь, а згодом за потребою розвезуть по регіонах

До Києва сьогодні прибула допомога від французьких волонтерів. Двома фургонами доправили понад 20 багатофункціональних ліжок для потреб армії та мирних жителів. Поки що їх передали у київський військовий шпиталь, а згодом за потребою розвезуть по регіонах.

Загалом такої допомоги українській армії з Європи за програмою "Допомога-схід" - цього року вже надано на понад 6 мільйонів гривень.

Сергій Наєв, командувач операції Об'єднаних сил: