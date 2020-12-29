Допомога армії: із Франції доправили 20 багатофункціональних ліжок [ Редактировать ]
До Києва сьогодні прибула допомога від французьких волонтерів. Двома фургонами доправили понад 20 багатофункціональних ліжок для потреб армії та мирних жителів. Поки що їх передали у київський військовий шпиталь, а згодом за потребою розвезуть по регіонах.
Загалом такої допомоги українській армії з Європи за програмою "Допомога-схід" - цього року вже надано на понад 6 мільйонів гривень.
Сергій Наєв, командувач операції Об'єднаних сил:
Ми взяли за потребу мікроскопи ренгентапарати, медичний інструмент, яка з Франції прийде днями І вона після наступання нового року буде передана лікувальним закладам, зокрема які розташовані в зоні Операції об'єднаних сил. Загальна вартість вантажу 2,5 млн гривень - це в тому автопотягу, який прибув із Франції.
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