Падіння ВВП на 4,8 відсотки та збільшення прибутку від онлайн-торгівлі. Із такими показниками Україна закінчує рік. Попри пандемію та локдаун, нам вдалося втримати кризу, запевняє міністр розвитку економіки.

За словами Ігоря Петрашка, економічні показники України кращі, ніж у Європі, де влітку падіння ВВП становило близько чотирнадцяти відсотків.

Ігор Петрашко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: