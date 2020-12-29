Україні вдалось втримати кризу попри пандемію - Ігор Петрашко [ Редактировать ]
Падіння ВВП на 4,8 відсотки та збільшення прибутку від онлайн-торгівлі. Із такими показниками Україна закінчує рік. Попри пандемію та локдаун, нам вдалося втримати кризу, запевняє міністр розвитку економіки.
За словами Ігоря Петрашка, економічні показники України кращі, ніж у Європі, де влітку падіння ВВП становило близько чотирнадцяти відсотків.
Ігор Петрашко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:
Економічна політика, яку проводив уряд дала можливість збалансувати і зменшити це падіння і ми вже почали бачити з третього кварталу економічну стабілізацію. Падіння у третьому кварталі збереглося до 3,5% і очікується 3% в четвертому кварталі у нас відбулася стабілізація індексу промислової продукції, оборот роздрібної торгівлі також зростає на 12,1%, що свідчить про відновлення економічної активності.
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