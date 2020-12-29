Скандал в Одесі: опозицію залишили без законних місць у депутатських комісіях [ Редактировать ]
Скандальна сесія Одеської районної ради. Депутати розподіляли між партіями постійні комісії. Та в процесі про опозицію забули. Хоча саме "опозиційна платформа - За життя"отримала на виборах найбільше місць.
Відмовили їм не лише у керівних посадах в комісіях. Навіть, до складу не внесли жодного депутата від політисили. "Опозиційна платформа - За життя" покинула сесію. Пішла з засідання також фракція "За майбутнє" та частина депутатів від "Партії Шарія".
Тепер опозиція планує оскаржити дії райради у суді. Кажуть, це порушує законодавство, адже комісії мають розподілятися за Пропорційним принципом.
Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Симбиоз Порошенко и Зеленского, который действуют в областном совете и в городском совете - он же действует и в районном совете вокруг партии "доверяй делам". Нарушаются все принципы квотного формирования комиссий участия депутатов. Ну, если в городском совете вообще депутатов в комиссии и дело фактически дошло уже до судебных разбирательств - мы обратились уже в административный суд с тем, чтобы навести в этом вопросе порядок, то здесь абсолютно нарушается квотный принцип формирования руководящего состава.
по теме
В Одесі на сесію облради не пропустили депутатів міської ради - мовляв, їх не було у "списках запрошених"
Прийнятий Верховною Радою бюджет країни наступного року значно вдарить по соціальним програмам
Проєкт бюджету Одеси наступного року передбачає: доходи одинадцять мільярдів гривень, видатки майже стільки ж. У міськраді кажуть: кошторис соціальний. Тож документ депутати підтримують
У Запоріжжі не вщухають пристрасті довкола виборів місцевих рад. Після скандальних сесій обласної ради, де обрали двох голів, стало гаряче і в міській
Протистояння в Запорізькій облраді між двома таборами може посилитись - обидві сторони вже звернулись до поліції із заявами про незаконне захоплення влади