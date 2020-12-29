Скандальна сесія Одеської районної ради. Депутати розподіляли між партіями постійні комісії. Та в процесі про опозицію забули. Хоча саме "опозиційна платформа - За життя"отримала на виборах найбільше місць.

Відмовили їм не лише у керівних посадах в комісіях. Навіть, до складу не внесли жодного депутата від політисили. "Опозиційна платформа - За життя" покинула сесію. Пішла з засідання також фракція "За майбутнє" та частина депутатів від "Партії Шарія".

Тепер опозиція планує оскаржити дії райради у суді. Кажуть, це порушує законодавство, адже комісії мають розподілятися за Пропорційним принципом.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":