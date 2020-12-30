Сім обстрілів за минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил

Сім обстрілів за минулу добу - в районі проведення операції Об'єднаних сил. З мінометів заборонених калібрів, гранатометів та стрілецької зброї ворог атакував українські позиції поблизу Водяного, Талаківки та Авдіївки. Щоб угамувати противника, армійці змушені були відкрити вогонь. Більше про ситуацію на передовій - Руслан Смєщук.

Це передові позиції української армії під окупованою Горлівкою. Вчора вони опинилися під мінометним обстрілом. Щільність вогню була така що за декілька кілометрів звідси - що шум вибухів чули місцеві жителі.

Ці кадри зняли відразу в різних частинах Торецька - міста, наближеного до лінії зіткнення.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Було приблизно в середині дня, по нашій ділянці прилітали міни, працював ПК - це кулемет Калашнікова, і це тривало десь на протязі получаса точно.

Цього разу бійці отримали команду на вогонь у відповідь. На цій ділянці ситуація постійно напружена.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Для того, щоб втихомирити, довелося їм трошки відповісти. Трошки, але переконливо, ворог нарощує силу та інтенсивність обстрілів. Якщо місяць, два - ми казали про стрілкову зброю та гранатомети - зараз зі стрілецької зброї та гранатометів тільки починається. І це вже на 5.45 - а 12.7 мм, а далі включаються міномети 82 та 120 мм калібру.

Окрім обстрілів, часом супротивник з дронів скидає перероблені гранати. Така собі надмала бомбардувальна авіація. І після таких атак, на жаль, є постраждалі.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

На 3-D принтері або власними руками роблять хвостовик, систему детонації теж переробляють. І завдяки спеціальній системі скидання кріплять до коптера. Він прилітає - воно завдяки хвостовичку стабілізується - і падає. Це боєприпас уламкової дії, якщо не прямо попаде - не уб'є, але десятки і сотні дрібних уламків попадають.

Війна війною, але й тут так чи інакше готуються до Нового року. Сьогодні на передову прибули символічні подарунки.

Це з Рівненщіни сувеніри, це готували дітки. Вони переживають за нас, моляться і ось такі обереги ми отримали від діток.

Тож бліндажі й навіть бронежилети до свята теж прикрасять.