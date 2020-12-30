Ученые из политехнического университета Валенсии разработали прибор, способный определить коронавирус в воздушном пространстве. Об этом пишут РИА Новости.

Новейшая разработка может быть использована для выявления опасной инфекции и предупреждения заражения из воздуха, без использования ПЦР-тестов.

Разработку можно использовать в качестве системы предупреждения и контроля для предотвращения заражения COVID-19 без проведения ПЦР-тестов. Биосенсор использует специфические антитела, которые могут обнаруживать вирус SARS-CoV-2.

Отмечается, что изобретение должно помочь ускорить как процесс выявления инфекции, так и предотвратить любую возможность заражения в помещениях, в том числе и больницах, где находятся больные COVID-19. Таким образом, разработка может снизить риск заражения среди населения. В настоящее время не существует аналогичных приборов на мировом рынке, чтобы выявить вирус напрямую.

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