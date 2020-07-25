Мгновенное выявления коронавируса: в США создали уникальный прибор [ Редактировать ]
Инженеры из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали прибор для почти мгновенного выявления у пациентов смертельного коронавируса. Об этом сообщает портал MedicalXpress, передает "УНИАН".
Миниатюрный детектор обнаруживает как сам вирус, так и антитела к нему. Он собран из тончайших проводников и покрыт слоем золота.
Распознавая различные вещества в газообразном состоянии, индикатор меняет цвет, а искусственный интеллект интерпретирует показания индикатора и сообщает, какое именно вещество находится в организме пациента.
Для правильной работы устройства необходим реагент, восприимчивый к коронавирусу, а для анализа его показаний достаточно камеры и процессора обычного смартфона.
Ученые полагают, что их изобретение позволит создавать облачные базы данных с зараженными коронавирусом, которые будут использовать специалисты-медики.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине резко увеличилось количество случаев коронавируса.
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