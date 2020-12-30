У Німеччині кількість летальних випадків від ковід вперше перевищила тисячу осіб за добу

У світі за останню добу понад 600 тисяч випадків зараження коронавірусом. Найбільше інфікованих у США, Бразилії і Великій Британії. У Німеччині кількість летальних випадків від ковід вперше перевищила тисячу осіб за добу.

Туреччина від сьогодні вимагатиме довідку з негативним результатом ПЛР-тесту у всіх пасажирів авіарейсів, які прибувають у країну. Суворішими стають карантинні обмеження у Латвії.

На новорічні свята там вводять комендантську годину. З 31 грудня чотири дні поспіль заборонять виходити на вулиці з 10 вечора до 5 ранку.