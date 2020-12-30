Пандемія коронавірусу: за добу захворіли більше 600 тисяч жителів Землі [ Редактировать ]
У світі за останню добу понад 600 тисяч випадків зараження коронавірусом. Найбільше інфікованих у США, Бразилії і Великій Британії. У Німеччині кількість летальних випадків від ковід вперше перевищила тисячу осіб за добу.
Туреччина від сьогодні вимагатиме довідку з негативним результатом ПЛР-тесту у всіх пасажирів авіарейсів, які прибувають у країну. Суворішими стають карантинні обмеження у Латвії.
На новорічні свята там вводять комендантську годину. З 31 грудня чотири дні поспіль заборонять виходити на вулиці з 10 вечора до 5 ранку.
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Вакцинація іде повним ходом і в Америці, і в Європі. І разом з нею ширяться афери та махінації навколо препаратів. У Нью-Йорку від сьогодні запровадили штраф у мільйон доларів за будь-яке шахрайство із вакциною.
Обраний президент Джо Байден заявив, що після інавгурації, примусить приватні компанії прискорити виробництво вакцин і засобів захисту
Суворішими стають карантинні обмеження у Латвії. На новорічні свята там вводять комендантську годину. З 31 грудня чотири дні поспіль заборонять виходити на вулиці з 10 вечора до 5 ранку
В Україні майже 7 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. Одужало від хвороби понад 16 тисяч українців. Померли 232 пацієнти
Знову вгору: майже сім тисяч. Це свіжа ковідна статистика в Україні. І хоча це більше аніж учора, а у понеділок кількість нових випадків коронавірусу були рекордно низькими - трохи більше чотирьох тисяч