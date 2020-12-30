В среду, 30 декабря, в 11:25 экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сошел с рельсов. "Укрзализныця" начала расследование инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

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Отмечается, что на станции Дарница во время движения поезда произошло восхождение первой и второй колесной пары дизель-поезда. В результате происшествия никто не пострадал.

Компания пообещала установить причины инцидента в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что под Кропивницким грузовой состав сошел с рельсов. По предварительным данным, локомотив "самовольно покатился" во время стоянки. Авария произошла, когда машиниста и его помощника не было в кабине. Электровоз врезался в будку на станции и повалил столб, вагоны слетели с рельсов, часть перевернулась и улетела с насыпи.

Также мы писали о том, что в Испании пассажирский состав сошел с рельсов. Происшествие произошло в муниципалитете Теба в провинции Малага во второй половине дня. На момент аварии в поезде находились 43 человека, из них трое пассажиров и кондуктор получили травмы.

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