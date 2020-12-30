В госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США Источник: НБУ

В 2021 году курс гривны останется стабильным, а украинцам не следует концентрировать внимание на колебании курсов валют в обменниках. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает пресс-служба ведомства.

Курс национальной валюты будет стабильным. Это - ключевой. Нет никаких предпосылок, чтобы было иначе. Это также - и позиция НБУ, который имеет стабильные предпосылки. Иначе быть не может. Поэтому не стоит беспокоиться незначительными ситуативными колебаниями.

Ожидать снижения курса доллара в Украине после получения траншей МВФ не стоит. Главная задача правительства и Нацбанка - курсовая стабильность.

Снижение курса - не всегда и не всем хорошо. Поэтому я говорю именно о стабилизации. Колебания должны проходить в рамках определенных параметров. Резкие девальвация или ревальвация - это уже плохо. Резкое укрепление гривны делает отечественную экономику менее конкурентоспособной. Думаю, курс будет стабильным, как в этом году.

Глава Минфина напомнил, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.

Ранее МВФ в своем докладе World Economic Outlook спрогнозировал такой курс доллара к гривне:

2020 год - 27,20 грн;

2021 год - 28,12 грн;

2022 год - 27,96 грн;

2023-2025 гг. - 28,10 грн.

Напомним, что НБУ снизил официальный курс доллара на 30 декабря на 10 копеек. Курс американской валюты составляет 28,26 гривны за доллар.