НБУ снизил официальный курс доллара на 30 декабря [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 30 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,26 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 30 декабря установлен на таком уровне: 28,2605 гривен за 1 доллар (-0,1063 грн). При этом курс доллара на 29 декабря составляет: 28,3668 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара снизился после небольшого роста накануне.
Ранее сообщалось, что Налоговая уже выполнила план по доходам госбюджета.
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