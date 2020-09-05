Шмыгаль спрогнозировал курс доллара в 2021 году [ Редактировать ]
В 2021 году курс американского доллара ожидается на уровне 29 гривен. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью одному из телеканалов.
Идет активная подготовка бюджета на 2021 год. Есть уже макропрогноз... Курс валют закладывается в районе 29 грн, то есть он даже немножко оптимистичнее, чем мы закладывали 29,5 грн в этом году.
Премьер-министр уверен, что до конца текущего года курс "зеленого" сохранится на уровне 27-28 гривен.
Сегодня у нас одна из самых стабильных ситуаций и с золотовалютными резервами, с ликвидностью банков... Мы фактически более чем на два миллиарда сократили государственный долг с начала года. Поэтому все у нас с курсом будет в порядке, уверяю вас.
Как сообщали "Подробности", котировки национальной валюты снижались всю неделю, а в пятницу, 4 сентября, курс национальной валюты на межбанковском валютном рынке упал до 27,7 грн за 1 доллар США.
На понедельник, 7 сентября, НБУ ослабил официальный курс гривны к доллару США до 27,7325 грн/$1. Курс евро Нацбанк установил на уровне 32,8589 грн/1 евро.
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