Велика Британія схвалила використання Оксфордської вакцини. Це вже друга сироватка, яку дозволили застосовувати в країні. Регулятор лікарських засобів вважає її безпечною та ефективною проти коронавірусу. Це спільна розробка науковців Оксфорду та фармкомпанії AstraZeneca.

Вона легка у виробництві та в рази дешевша за інші наявні вакцини. До того ж цей препарат можна перевозити та зберігати у звичайному холодильнику. Його ефективність приблизно 70% і, за попередніми даними, він діятиме і проти нового штаму коронавірусу. Сотні мільйонів доз Оксфордської вакцини закупив і глобальний альянс "Ковакс". Тож, найімовірніше, саме її згодом отримає Україна.

Ендрю Поллард, головний дослідник випробувань Оксфордського університету: