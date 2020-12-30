Британія схвалила використання Оксфордської сироватки від COVID-19 [ Редактировать ]
Велика Британія схвалила використання Оксфордської вакцини. Це вже друга сироватка, яку дозволили застосовувати в країні. Регулятор лікарських засобів вважає її безпечною та ефективною проти коронавірусу. Це спільна розробка науковців Оксфорду та фармкомпанії AstraZeneca.
Вона легка у виробництві та в рази дешевша за інші наявні вакцини. До того ж цей препарат можна перевозити та зберігати у звичайному холодильнику. Його ефективність приблизно 70% і, за попередніми даними, він діятиме і проти нового штаму коронавірусу. Сотні мільйонів доз Оксфордської вакцини закупив і глобальний альянс "Ковакс". Тож, найімовірніше, саме її згодом отримає Україна.
Ендрю Поллард, головний дослідник випробувань Оксфордського університету:
Це повністю змінює умови гри, адже цю вакцину легко доправити в будь-яку точку світу. Препарат у великих масштабах уже виробляють на заводах по всьому світу. І звісно, в наступні тижні ми чекаємо схвалення нашої сироватки й в інших країнах, щоб можна було провакцинувати якомога більше людей.
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