У Норвегії травмувались люди внаслідок зсуву грунту [ Редактировать ]
Щонайменше десятеро людей травмувалися внаслідок зсуву ґрунту в Норвегії. Ще понад 20 - вважають зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters. Сталося це в одному з містечок неподалік - Осло. Внаслідок зсуву кілька будинків частково зруйновані.
Понад 700 людей евакуювали. Триває рятувально-пошукова операція. Надзвичайники зазначають: погодні умови ускладнюють пошук людей.
по теме
Prev Next
24 декабря 2020 13:01 Небезпечна красуня: яку шкоду несе нелегальна новорічна ялинка
Зелені красуні поза законом можуть становити небезпеку - чим саме може зашкодити ялинка з нелегальної точки продажу?
24 декабря 2020 10:41 Держекоінспекція перевіряє ялинкові базари в Україні
Порушників правил продажу зелених красунь фіксують мало не щодня
24 декабря 2020 08:01 Потужний вибух сколихнув американський Балтимор
Вибух пролунав у багатоповерхівці - понад два десятки людей доправили до лікарень
22 декабря 2020 13:55 Стихия унесла под воду ирландский город (видео)
Власти приняли решение об эвакуации жителей
18 декабря 2020 20:21 У Хмельницькому горів торговий центр
Горіла підвісна стеля у коридорі - їдкий дим швидко заполонив приміщення