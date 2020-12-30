У світі за останню добу понад 600 тисяч випадків зараження коронавірусом

У світі за останню добу понад 600 тисяч випадків зараження коронавірусом. Найбільше інфікованих у США, Бразилії, Великій Британії та Німеччині. Туреччина від сьогодні вимагатиме довідку з негативним результатом ПЛР-тесту в усіх пасажирів авіарейсів, які прибувають до країни.

Суворішими стають карантинні обмеження в Латвії. На новорічні свята там запроваджують комендантську годину. Від 31 грудня чотири дні поспіль заборонять виходити на вулиці з 10 вечора до 5 ранку.