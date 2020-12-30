Дональд Трамп несподівано очолив щорічний "Рейтинг людей, якими захоплювалась Америка".

Хто ще в цьому переліку? Дмитро Анопченко розкаже про соцопитування, підсумки якого навіть його організаторів здивували.

Починаючи від 1946 року соціологи агентства Gallup щороку проводять опитування американців напередодні нового року: "Назвіть першого, хто спаде на думку, жителя Землі, яким ви захоплюєтесь". Серед чоловіків 12 років тримав першість Барак Обама. Але зараз - несподівано - він на другому місці.

А "десятка" має ось такий вигляд: рейтинг 2020 очолив Дональд Трамп. Обама на другому місці. Джо Байден лише на третьому. А ще американці назвали головного інфекціоніста Америки Ентоні Фаучі, Папу Римського, винахідника і мрійника Ілона Маска, Сенатора Берні Сандерса, який програв президентську номінацію від демократів, засновника Microsoft Білла Гейтса, темношкірого баскетболіста Леброна Джеймса та Далай Ламу.

Що цікаво, кожен п'ятий відповів, що взагалі ніким не захоплюється. А одинадцять відсотків назвали ім'я свого друга чи родича. А от щодо жінок, то тут у 2020 ніхто не зміг посунути з п'єдесталу Мішель Обаму.

Вона, як і раніше, на першому місці. Далі новообраний віцепрезидент США Камала Харріс і це показує її потенціал як політика. Меланія Трамп лише третя. А ще в першій десятці телеведуча Опра Вінфрі, німецька канцлерка Ангела Меркель, Гілларі Клінтон, Королева Єлизавета і дівчина із суворим обличчям і різкими заявами - Ґрета Тунберґ.

16 відсотків заявили, що найбільше захоплювались не політиками, а мамою чи дружиною. І це високий показник, який свідчить, що в цей складний рік дедалі більше людей розраховують на власні сили, шукають опору та підтримку в родині. Дедалі менше надій покладають на чиновників - і попри те, що тривалий час провели вдома, на самоізоляції, не втомилися від рідних, а навпаки - розгледіли їх краще і знайшли те, чим варто пишатися.