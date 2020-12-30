У Нью-Йорку влаштували репетицію новорічних гулянь на Таймс Сквер. Через карантин побачити це дійство в ніч на перше січня можна буде лише по телебаченню. Про святкову атмосферу у "великому яблуку" - далі.

Щоб відгуляти Новий рік наповну, у Нью-Йорку проводять репетицію свята - завчасно. Різнобарвне конфетті - випробовують на летючість.

Джойс Альбу, туристка з Флориди:

Зараз тут так холодно, тому добре, що в новорічну ніч ми милуватимемося цією красою по телебаченню. Вже знатимемо, що, де і як відбуватиметься. А ще конфетті ми набрали собі повні кишені!

У ніч на 1 січня над легендарною Таймс Сквер розлетиться тонна різнокольорових кружалець.

Мені сподобалося, ось там у небі так гарно блискітки літали.

До такого дійства жителі Нью-Йорка готуються заздалегідь. За кілька тижнів до свята пишуть на кольорових папірцях побажання та мрії.

Джеффрі Штраусс, директор компанії-організатора новорічного свята:

Таку репетицію ми проводимо вже 26 років поспіль. Цього року зберегти традицію особливо важливо. Конфетті досі літає над Нью-Йорком.

Не зрадили організатори свята і ще одній традиції. У центрі міста вже встановили кришталеву кулю. Опівночі, з настанням нового року, вона опускається на Таймс Сквер. Для американців це головний символ свята, а Нью-Йорк - центр масових гулянь. До великого яблука приїздять до мільйона людей. А за трансляцією святкування по телебаченню стежить понад мільярд глядачів з різних куточків планети.

Луї Леонардо, житель Нью-Йорка:

Цьогоріч побувати на святі не вдасться, дивитимемося по телевізору, вдома, з родиною. Це щось нове, але доведеться звикати.

Через коронавірус масові зібрання заборонені. Святкування на Таймс Сквер - дистанційне. Та Санта, який самотньо блукає містом радить не втрачати новорічного настрою.

Дарвін Ромеро, нью-йоркський Санта-Клаус:

Усі бояться навіть надвір виходити. Бо ж пандемія. Але я заздалегідь придбав костюм і твердо вирішив - вітатиму сміливців на вулицях.

Проводжати 2020 на Таймс Сквер замість тисяч буде лише сотня людей. Організатори і зіркові гості. Зокрема, Ґлорія Ґейнор і Дженніфер Лопес.