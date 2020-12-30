Один мільйон дев'ятсот тисяч доз вакцини проти коронавірусу найближчим часом надійде в Україну.

Профільне міністерство підписало контракт із китайськими партнерами. Це перший такий документ. Володимир Зеленський запевняє: препарат - безпечний. Сироватка пройшла випробування в Індонезії, Бразилії і Туреччині. Ефективність - 97 відсотків. У найближчих планах - закупити ще вісім мільйонів доз, а згодом їх мають подвоїти.

Володимир Зеленський, Президент України:

Найважливіше, щоб людей які бажають вакцинуватися, щоб їх було багато, про це хотів би і до вас звернутися з таким проханням не боялися і показували що це буде тільки во благо тому і не закуповуємо, наприклад по різних причинах інші вакцини перш за все це наша громадянська позиція, а по-друге, все ж таки вакцина для українців повинна бути якісною і перевіреною.