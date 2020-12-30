Вакцина для українців повинна бути якісною та перевіреною - Володимир Зеленський [ Редактировать ]
Один мільйон дев'ятсот тисяч доз вакцини проти коронавірусу найближчим часом надійде в Україну.
Профільне міністерство підписало контракт із китайськими партнерами. Це перший такий документ. Володимир Зеленський запевняє: препарат - безпечний. Сироватка пройшла випробування в Індонезії, Бразилії і Туреччині. Ефективність - 97 відсотків. У найближчих планах - закупити ще вісім мільйонів доз, а згодом їх мають подвоїти.
Володимир Зеленський, Президент України:
Найважливіше, щоб людей які бажають вакцинуватися, щоб їх було багато, про це хотів би і до вас звернутися з таким проханням не боялися і показували що це буде тільки во благо тому і не закуповуємо, наприклад по різних причинах інші вакцини перш за все це наша громадянська позиція, а по-друге, все ж таки вакцина для українців повинна бути якісною і перевіреною.
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Яку саме вакцину отримає Україна - ще достеменно невідомо. Але найімовірніше це буде Оксфордська сироватка. Цей препарат має отримати "зелене світло" у Великій Британії з дня на день