Третій день землетрусів у Хорватії. Цієї ночі центр країни знову сколихнули потужні підземні поштовхи. Пошкоджено і українське посольство. Чи є серед потерпілих наші співвітчизники? Про це - далі.

Міра Злонога, жителька Хорватії:

У мене більше немає нічого. Я не знаю, що мені робити й до кого йти. Я доглядаю за 91 річною бабусею. Вона взагалі нерухома. Її кудись вивезли. Я ж провела ніч в автівці.

Зруйновані будинки за день до Нового року - це наслідок землетрусів, які сколихують центральну частину Хорватії вже третій день поспіль. У селах понівечені хати, а в містах - багатоповерхівки.

До населених пунктів, які постраждали від землетрусів, приїхали загони рятувальників. Там нині тривають пошукові операції. Ескалаторами розгрібають завали. Подекуди - під ними - знаходять людей і каретами швидкої відразу доправляють до лікарень.

А це мер міста Петриня. Одного з міст, яке зазнало найбільших руйнувань. Місцеві ЗМІ опублікували відео, як напередодні землетрус перервав коментар міського голови журналістам.

Перший землетрус у Хорватії стався два дні тому. Втім, найсильніші поштовхи - магнітудою 6,4 зафіксували напередодні. Тоді сотні людей опинилися без даху над головою та змушені були ночувати просто неба. Натомість вони визнають - щасливі, що вдалося врятуватися.

Владімір Здравкович, житель Хорватії:

Майже весь мій будинок зруйнований. Попадали стіни. Лишилися самі руїни. Зараз тут неможливо жити. Втім, у момент землетрусу я думав лише про те, як вибігти з нього живим і врятувати дружину з дітьми.

Світлана Ніколіч, жителька Хорватії:

Було дуже моторошно. Ми саме відпочивали в квартирі. І тут дім почало трусити. Спочатку я подумала, що все минеться, як раптом стала падати шафа. Я з дитиною на руках кинулися до виходу. Ми ледве встигли вибігти, поки будинок не завалився.

Підземні поштовхи пошкодили будівлю й українського посольства в Хорватії. Представники відомства не постраждали. Також, за інформацією українського посла в Хорватії, громадян України серед постраждалих немає.

Найпотужнішим за сьогодні став землетрус магнітудою 4,8. Надзвичайники вдень і вночі працюють над порятунком тих, хто міг опинитися під завалами. Водночас прогнози сейсмологів невтішні. Вони припускають, що хорватам - найімовірніше - доведеться пережити ще кілька сильних підземних поштовхів. Наразі ж люди змушені зустрічати Новий рік не у власних оселях.