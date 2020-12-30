Не встоять ані люди, ані роботи! Американські розробники з "Бостон Дайнемікс" навчили свої винаходи запальному рок-н-ролу. Ті хвацько затанцювали під пісню 62 року, відому завдяки фільму "Брудні танці". Розпочали два андроїди, а згодом до них долучилися ще й робопес та робот на колесах.

Учотирьох вони синхронно рухалися, а один із танцівників навіть підспівував. У компанії винахідників зазначили: так їхні підопічні привітали всіх із прийдешнім 2021 роком!