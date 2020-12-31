Власть должна проявить политическую волю и добиться мира, чтобы восстановить целостность страны. Все политические спекуляции нужно прекратить и начать действовать. Об этом заявил Сопредседатель партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА -ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко.

"Переговоры – это механизм для того, чтобы достичь конечного результата - мира. Надо шаг за шагом продвигаться по пути политического урегулирования, а сегодня проходят просто переговоры ради переговоров и имитация "бурной" деятельности", – сказал политик.

Он отметил, что президент Зеленский обещал "быстрый мир", но обманул ожидания людей.

"Для мира нужно действовать. Мы все рассчитывали на то, что власть обеспечит диалог с Донецком и Луганском, присоединится к работе над законами, которые предусмотрены Минскими соглашениями. Но Зе-команда обманула эти надежды. Власть боится радикалов, не хочет принимать политические решения и продолжает вести политику в стиле партии войны. Это стратегия раскола, а не объединения Украины", - подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции оппозиционеров считает, что Минские соглашения остаются единственной международно признанной основой для урегулирования конфликта на Донбассе.

"ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ поддержала продление закона об особом порядке местного самоуправления на временно неподконтрольных территориях. Это обязательство Украины в рамках Минских соглашений. Но этого недостаточно. Нужно немедленно начать работу над всем пакетом законов для реализации Минских соглашений. Принять закон об амнистии, закрепить в Конституции особый статус Донбасса, обеспечить проведение выборов на этих территориях по украинскому законодательству. Власти пора прекратить слушаться партию войны, разблокировать мирный процесс и работать вместе с политическими силами, которые последовательно защищают мир и интересы Украины", - сказал он.

Оппозиционный политик подчеркнул, что успех на пути к миру будет, если будет политическая воля, и мужество это осуществить.

"Мы должны достичь конечного результата, восстановить целостность страны. Объединить людей и восстановить Украину. Это должно происходить политическим путем. А для этого надо честно объяснять людям, что необходимо сделать. Поэтому, если будет политическая воля, если будет мужество это осуществить, то успех будет", – резюмировал Юрий Бойко.