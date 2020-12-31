Особливий новорічний подарунок. У Черкасах собаківники влаштували грандіозну фотосесію для малечі. Моделі - це діти з інвалідністю, для яких кожен вихід у світ перемога. А можливість поспілкуватися з тваринами - взагалі неймовірна радість. На зйомках побували і наші кореспонденти.

Клацання та спалахи фотокамер - такими зірками ці діти себе ніколи не відчували. Емоції в шестирічного Вані просто зашкалюють. Щоправда, не стільки від камери, скільки від партнерів по зйомці.

Із цими тваринами Ваня дружить уже кілька років, тому і півгодинна зйомка із ним минає, немов на одному диханні. До Черкаського обласного клубу собаківництва мама привела хлопчика, коли той взагалі вже не міг самостійно ходити. Саме спілкування із собаками поставило його на ноги.

Ольга Івановська, мама дитини з особливими потребами:

Нам интересно, на столько хорошо. Много эмоций и много положительных моментов, когда у ребенка формируется и крупная моторика и мелкая моторика и у ребенка есть возможность взаимодействовать и с животными и со взрослыми.

Така фотосесія - це копітка робота не тільки для особливих діток і фотографа, а й для кудлатих моделей. Жваві та грайливі собаки не можуть довго всидіти на місці тому господарі й тренери - поруч на знімальному майданчику.

Фотосесія - проєкт благодійний. Члени клубу собаківництва вже не перший рік опікуються дітьми з особливими потребами провідують їх удома, запрошують на свята й виставки. Його керівниця Наталя Кривокалінська - окрім собаківництва займається ще й фотографією, то й вирішила зробити підопічним такий дарунок на Новий рік. Каже, найскладніше їй було підібрати собак для цієї місії.

Наталя Кривоколінська, керівниця черкаського обласного клубу службового собаківництва:

У цій фотосесії беруть участь собаки ті, які пройшли тестування по програмі каністерапії, тобто усі собаки абсолютно адекватні, абсолютно врівноважені, спокійні.

Загалом участь у проєкті взяло зо три десятки дітей. Усі вдалі кадри кінологи обіцяють вручити їм із новорічними подарунками, а такі акції проводити й надалі, аби ще більше малечі отримало позитивні емоції від спілкування з тваринами.