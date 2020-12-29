На территории Японии и Финляндии зверствуют оба известных штамма коронавирусной инфекции: "южноафриканский" и "британский" . Об этом сообщают несколько СМИ.

На территорию Японии вернулась женщина, пребывавшая в ЮАР и привезла с собой новый штамм COVID-19. Ее анализы подтвердили наличие опасной мутации. Таким образом, случай стал первым на стране Восходящего Солнца. А 6 японцев успели получить положительные исследование биоматериала с "британским" вариантом инфекции.

Отмечается, что в Финляндии лабораторно подтвердили 2 случая COVID-19, а именно новым типом коронавируса, впервые выявленным в Объединенном Королевстве. К тому же, в стране зафиксировали и первый случай "южноафриканской" вариации.

Ранее мы писали, что в Индии зафиксировали шесть случаев нового штамма коронавируса. трое заразившихся новым штаммом вируса были зафиксированы в Бангалоре, двое - в Хайдарабаде и один - в Пуне.

Кроме того, ученые предупредили о росте смертности из-за "британского штамма" COVID. В настоящее время нет четких доказательств, что новый штамм приводит к более тяжелому течению заболевания.

Читайте также, ВОЗ созвала совещание из-за нового штамма COVID. Пока недостаточно информации, чтобы определить, может ли новый штамм коронавируса повлиять на эффективность вакцины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.