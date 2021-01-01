Из лагерей Сирии освободили девять украинцев [ Редактировать ]
Из Сирии в Украину вернулись украинские граждане - женщины с детьми - которых несколько лет содержали в ужасных условиях в лагерях для перемещенных лиц. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Гарант Конституции отметил, для государства это была одна из самых сложных задач последнего времени - достать их оттуда.
"Для этого работали и наши дипломаты, и спецслужбы Украины, и партнерские спецслужбы. Это о реальной, а не фейковой спецоперации. Это о том, как все происходит в реальной жизни, а не в боевиках или на ток-шоу", - подчеркнул он.
Зеленский объяснил, что на пути стояли интенсивные боевые действия в Сирии, а потом карантин. Он также добавил, что Украина будет возвращать домой всех своих граждан.
В свою очередь, советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович на своей странице в Facebook заявил, что в лагере, где были украинцы, содержат 70 тыс. иностранцев, подавляющее большинство из которых - женщины и дети.
Забрать своих граждан до сих пор удалось только США, ФРГ, Нидерландам, Казахстану и Узбекистану.
"Однако, сегодня девять граждан Украины, из них семеро - дети, вернулись домой. Одна из мам родом из Крыма, вторая - из Кременчуга. Волею судьбы, они оказались дважды заложниками оккупантов в Крыму и ситуации на Ближнем Востоке. Теперь они свободны и дома", - отметил Арестович.
Ранее мы писали о том, что в Карабах массово возвращаются беженцы из Армении.
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