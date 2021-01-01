Военнослужащие на Донбассе поздравили украинцев с Новым годом (видео) [ Редактировать ]
Украинские военнослужащие из Объединенных сил поздравили с Новым 2021 годом. Они пожелали завершения пандемии коронавируса и свободы для Украины.
Поздравление опубликовано на странице штаба ООС в Facebook.
Украинские бойцы также пожелали мирного неба над головой и пообещали и дальше защищать Украину.
Кроме того, с обращением выступил и.о. командующего ОС Виктор Ганущак.
"Хочу искренне поблагодарить каждого, кому приходится встречать новогодние праздники с оружием в руках, охраняя независимость, территориальную целостность и спокойствие украинцев. Именно благодаря вам каждая украинская семья сегодня имеет возможность праздновать на мирной земле", - сказал он.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и пожелал всем здоровья и счастья. Новогоднее обращение президента длилось почти 15 минут. Гарант Конституции обратился к народу из Мариинского дворца в Киеве в присутствии детей.
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