Украинские военнослужащие из Объединенных сил поздравили с Новым 2021 годом. Они пожелали завершения пандемии коронавируса и свободы для Украины.

Поздравление опубликовано на странице штаба ООС в Facebook.

Украинские бойцы также пожелали мирного неба над головой и пообещали и дальше защищать Украину.

Кроме того, с обращением выступил и.о. командующего ОС Виктор Ганущак.

"Хочу искренне поблагодарить каждого, кому приходится встречать новогодние праздники с оружием в руках, охраняя независимость, территориальную целостность и спокойствие украинцев. Именно благодаря вам каждая украинская семья сегодня имеет возможность праздновать на мирной земле", - сказал он.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и пожелал всем здоровья и счастья. Новогоднее обращение президента длилось почти 15 минут. Гарант Конституции обратился к народу из Мариинского дворца в Киеве в присутствии детей.

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