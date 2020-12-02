После стабилизации отношений между Азербайджаном и Арменией беженцы, которые ранее были вынуждены покинуть свои дома во время боевых действий, начали возвращаться в Нагорный Карабах. С 14 ноября домой приехали более 28 тысяч беженцев.​

К примеру, за минувшие сутки из Еревана в Нагорный Карабах​ вернулись более 1,4 тысячи беженцев.

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"Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1 479 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении.​

Напомним, что Владимир Путин грозил, что Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе, если Азербайджан будет угрожать территориальной целостности Армении.

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