В пятницу, 1 января 2021 года, Португалия перебирает полугодовое председательство в Совете Европейского Союза. В прошлом году в Совете ЕС председательствовала Германия.

Об этом сообщил премьер-министр Португалии Антониу Кошта в Twitter.

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"Это - честь и огромная ответственность для Португалии перенимать эстафету от Германии и федерального канцлера Ангелы Меркель", - написал Кошта.

A 1 de janeiro inicia-se a Presidência portuguesa da União Europeia sob o lema “Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital” É uma honra e uma enorme responsabilidade para Portugal receber o testemunho da Alemanha e da Chanceler Ângela Merkel. #EU2021PT #EU2020DE pic.twitter.com/LircqL5DJI — António Costa (@antoniocostapm) December 30, 2020

Отмечается, что срок полномочий Лиссабона составит шесть месяцев.

По информации Deutsche Welle, в ближайшие шесть месяцев на повестке, как ожидается, будут доминировать темы, связанные с преодолением последствий пандемии и распределением средств из принятого годом ранее пакета помощи европейскому сообществу объемом в 750 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС одобрил выделение помощи Украине в размере €1,2 млрд. Вместе с поддержкой от МВФ, эти средства помогут улучшить макрофинансовую стабильность.

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