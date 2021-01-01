Не схотіли святкувати онлайн - і втрапили в халепу. На гірськолижному курорті Славське на Львівщині через перебої в подачі електроенергії 74 людини застрягли на підйомнику - серед них 13 дітей і три вагітні жінки.

Рятувальна операція тривала понад дві години. Та погода була сприятлива - "плюс" один, тож більшість людей не встигли замерзнути. Навіть з позитивним настроєм спустилися.

Сидимо на підйомнику в Славському, я з пузіком, ніс в мене червоний, зараз мені смішно і весело, тому що вже нарешті прийшли рятувальники.