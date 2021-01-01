У Карпатах на гірськолижному підйомнику застрягли десятки людей (відео) [ Редактировать ]
Не схотіли святкувати онлайн - і втрапили в халепу. На гірськолижному курорті Славське на Львівщині через перебої в подачі електроенергії 74 людини застрягли на підйомнику - серед них 13 дітей і три вагітні жінки.
Рятувальна операція тривала понад дві години. Та погода була сприятлива - "плюс" один, тож більшість людей не встигли замерзнути. Навіть з позитивним настроєм спустилися.
Сидимо на підйомнику в Славському, я з пузіком, ніс в мене червоний, зараз мені смішно і весело, тому що вже нарешті прийшли рятувальники.
Не переживайте, все буде добре! Сильно не бійтеся! Все, ви поїхали на низ. Як відчуття? - Нормальне, так як сьогодні 1 січня, то дуже хороше.
по теме
Горіла підвісна стеля у коридорі - їдкий дим швидко заполонив приміщення
Частина триповерхівки зруйнована. Постраждало двоє мешканців. Їх доставили з опіками та отруєнням чадним газом в лікарні
В Славском из-за проблем с электричеством остановилась канатная дорога
Вибух пролунав у багатоповерхівці - понад два десятки людей доправили до лікарень
На место ЧП немедленно было направлено отделение пятой государственной пожарно-спасательной части 8-го государственного пожарно-спасательного отряда