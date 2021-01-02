Одна з найбільших проблем, яку спровокувала пандемія, - зловживання антибіотиками, скаржаться лікарі. І постійно нагадують: ці препарати не ефективні проти вірусів. Попри це, у 2020 році українці купили їх у рази більше, ніж на рік раніше. Та вже з 1 квітня в МОЗ обіцяють кардинально це змінити, і заборонити продаж антибіотиків без рецепта лікаря.

Інна Томіна з'ясувала, які небезпеки змусили медиків діяти жорстко, а Олена Абрамович порівняла українські реалії з європейським досвідом. Що вийшло?

Від нежитю до вірусних гепатитів. Українці намагаються лікувати антибіотиками безліч хвороб. І часто роблять це без призначень, та ще й надмірно.

Світлана Гук, лікар-пульмонолог, завідувач першого інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №17:

Лікують вірусні інфекції антибіотиком, лікують страхи - антибіотиками, лікують панічні атаки - антибіотиками.

І попри те, що це не тільки не дієво, а й небезпечно, у країні чи не втричі частіше стали вживати антибіотики, ніж торік, - це дані МОЗ. Додав ажіотажу й коронавірус. Навесні люди панічно скуповували їх, не беручи до уваги, що антибіотик віруси не лікує!

Світлана Гук, лікар-пульмонолог, завідувач першого інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №17:

Слово, наприклад, "пневмонія" при Ковіді, не дивлячись на те, що це взагалі то не та пневмонія, яка лікується антибіотиком, - воно саме по собі слово психологічно змушує людину йти в аптеку і купувати антибіотики. Ми працюємо з Ковідом з серпня місяця. Серпень-вересень-жовтень - ну, страшне! Люди до нас потрапляли і вони вже приймали два-три антибіотики дома, чи самі чи лікарі призначали.

Щоправда, ближче до кінця року ситуація і в лікарнях, і в аптеках дещо змінилася. Але й досі звернення по такі пігулки - не рідкість.

Наталія Соболева, завідувач аптеки №78 КП "Фармація":

Ходять, запитують: а чи можна мені, а порекомендуйте щось типу антибіотику. Є таке зловживання. Ми все ж таки направляємо до лікаря.

Олена, фармацевт:

Тільки симптоматичне лікування. Ми можемо порадити щось від кашлю, від нежитю, при захворюванні горла. А таке системне вже захворювання - ми не маємо права. Тільки звертайтесь до лікаря.

Якщо надмірне споживання не зупинити, то такі препарати перестануть допомагати, пояснюють медики. Бактерії стають нечутливими до антибіотиків. А це означає, що післяопераційні ускладнення, туберкульоз, пневмонія, статеві інфекції можуть обернутися смертельним вироком.

Світлана Гук, лікар-пульмонолог, завідувач першого інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №17:

Це буде ну не зараз-потім. Але це буде дуже складна ситуація, коли бактеріальні процеси, будь-які гнійні, тобто - рана, пневмонія, ангіна синусид - бактеріальні процеси нам буде дуже важко лікувати, нам прийдеться давати такі антибіотики, які зазвичай ми використовували у крайніх випадках.

Посилити контроль за продажем антибіотиків пообіцяли в Мінохорони здоров'я. З весни 2021 року купити їх можна буде лише за рецептом лікаря.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Глобально ми вважаємо, що всі антибіотики мають продаватися за електронним рецептом. Цю систему ми розробляємо, плануємо, що з 1 квітня вона почне працювати.

Та спочатку такий електронний рецепт буде необхідний для отримання інсуліну, препаратів для імуносупресії та нарковмісних препаратів. Цей досвід позичили з-за кордону. Приміром, як відпускають антибіотики в Бельгії, розкаже моя колега Олена Абрамович.

Усю серйозність ставлення до антибіотиків у Бельгії я відчула на собі 3 роки тому. У мене вперше в житті був гайморит - страшенно боліла голова й підвищилась температура. Сімейний лікар, до якого я прийшла за останні два тижні вже втретє, нарешті виписав антибіотик. Але піти в аптеку з цим рецептом я мала право лише через 2 дні!

На рецепті стояла дата, після якої він набував чинності. Лікар пояснив: застосовувати антибіотики, згідно з протоколом, можна, якщо 4 дні поспіль тримається температура вище за 38,5 і парацетамол не допомагає. Сказав почекати, і якщо гарячка за цей час не мине, тоді купувати антибіотик. Зрештою, він мені тоді так і не знадобився.

Чи досі все так працює, перевіряю в найближчій аптеці.

Доброго дня! Чи можна мені амоксицилін, будь ласка? - У вас є рецепт? - Ні, але в чоловіка сильна застуда, гарячка кілька днів. - Потрібен рецепт, бо це антибіотик. Ви маєте проконсультуватися з лікарем, може, це просто вірус. Тільки лікар може вирішувати - чи він вам потрібен.

І так було, скільки він себе пам'ятає, каже аптекар. До того ж перелік препаратів, на які потрібна рекомендація лікаря, щороку зростає. Це не лише антибіотики. І підробити рецепт не так і просто.

Івен Вандевель, аптекар:

Рецепти зараз дедалі частіше містять бар-код, який ми скануємо - інформація одразу передається в систему соцзахисту Бельгії. Також тут зазначене ім'я пацієнта, дані та адреса лікаря.

Разом із рецептом показувати потрібно й посвідчення особи, тож навіть якщо хтось і спробує оминути систему, його потім можна притягнути до відповідальності. А щоб і аптеки не нехтували правилами, їх регулярно перевіряє інспекція. І так система працює в усьому ЄС.