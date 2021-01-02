З антибіотиками чи без - у будь-якому разі одужання від COVID-19 ще не гарантує здоров'я. Наслідки хвороби можуть даватися взнаки ще довго. Іноді - по кілька місяців.

Аби якось цьому зарадити, в Черкасах запустили безкоштовну програму реабілітації для тих, хто переміг коронавірус, але ще не відновився. Приймають усіх охочих. Єдина умова - направлення сімейного лікаря. У чому полягає терапія і наскільки вона дієва?

Сантиметр за сантиметром масажист Сергій Тихопій ретельно розминає тіло пацієнтки. Ця процедура однією з перших увійшла до програми реабілітації людей, які перенесли COVID-19. Чоловік і сам перехворів, тому відчуття пацієнтів йому знайомі. Мета процедури - відновлення активної роботи легень.

Сергій Тихопій, масажист черкаського міського КНП "Астра":

Особливості в тому, що ми піднімаємо людину, даємо гарний відток, іде три глубоких вдоха і три глибоких видоха, шоб запускать вентеляцію льогких - нічого страшного і нового, але людина після цього відчуває полегшення і дихання покращується.

Лікувальна фізкультура - це ще один етап реабілітації. За допомогою фізичних і дихальних вправ люди дають змогу організму насититися киснем після тривалого голодування, завданого хворобою. Пані Ганна тяжко хворіла на коронавірус ще в жовтні. Каже: навіть коли недуга відступила, нормально дихати вона не могла, тому й вирішила записатися на курс реабілітації.

Ганна Заєць, пацієнтка:

Потихеньку слабість проходить, я вже можу спокійно робити ці вправи, спочатку голова в мене крутилась після вправ, зараз я можу робить ці вправи і голова у мене не крутиться.

Повний курс післяковідної реабілітації складається щонайменше з 5 етапів і розрахований на 14-15 днів. Відновлення організму після такої хвороби - життєва необхідність, - наполягають медики. Навіть якщо коронавірус людина перенесла в легкій формі.

Ольга Толмачова, завідувач фізіотерапевтичного відділення:

Кожен орган повинен забезпечуватись достатньою кількістю кисню, якщо він отримує кисень - не відбуваються якісь процеси. При порушенні процесів спочатку порушуються функції, а потім розвиваються якісь незворотні зміни, цей орган просто відмовляє, наступає декомпенсація.

Пройти курс реабілітації в центрі може будь-яка людина, яка вже перенесла COVID-19 та має негативний тест. Ця програма - своєрідне ноу-хау закладу. Її розробили після того, як майже чверть тутешніх працівників перехворіли на коронавірус. Тож спочатку її випробували на своїх співробітниках, а потім почали пропонувати пацієнтам.

Ірина Волощенко, директор центру:

У нас подход не к конкретному заболеванию, а к человеку в целом. Не может быть COVID-19, и чтобы пострадала только бронхо-легочная система, - как вот складывается у многих такое мнение. Страдают буквально все внутренние органы.

Усі процедури для пацієнтів абсолютно безкоштовні. Щоб пройти програму реабілітації, необхідне лише електронне направлення від сімейного лікаря. Нині скористалися цієї можливістю вже майже півсотні жителів Черкас.