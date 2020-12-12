В Черном море произошло землетрясение [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произошло в Черном море. Об этом сообщил Европейский сейсмологический центр.
Эпицентр находился на глубине 10 километров в 30 километрах от берега. Жители российских городов Анапа (241 тыс.) и Новороссийск (53,6 тыс.) ощутили подземные толчки около 17:00 по киевскому времени в воскресенье 12 декабря.
В МЧС России уточнили, что жертв и разрушений нет. В оккупированном Крыму подземные толчки не ощущались.
На территории Украины землетрясение в последний раз происходило 2 декабря. Как сообщает Главный центр специального контроля, подземные толчки магнитудой 2,7 балла ощущались на территории Ивано-Франковской области.
Напомним, что 5 декабря у берегов Турции произошло разрушительное землетрясение. Подземные толчки ощутили жители курортной Антальи, а также ряда других турецких городов.
Ранее сообщалось, что Google создает глобальную систему оповещения о землетрясениях.
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