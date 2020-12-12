Эпицентр находился на глубине 10 км в 30 км от берега Источник: ТАСС

Землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произошло в Черном море. Об этом сообщил Европейский сейсмологический центр.

Эпицентр находился на глубине 10 километров в 30 километрах от берега. Жители российских городов Анапа (241 тыс.) и Новороссийск (53,6 тыс.) ощутили подземные толчки около 17:00 по киевскому времени в воскресенье 12 декабря.

В МЧС России уточнили, что жертв и разрушений нет. В оккупированном Крыму подземные толчки не ощущались.

На территории Украины землетрясение в последний раз происходило 2 декабря. Как сообщает Главный центр специального контроля, подземные толчки магнитудой 2,7 балла ощущались на территории Ивано-Франковской области.

Напомним, что 5 декабря у берегов Турции произошло разрушительное землетрясение. Подземные толчки ощутили жители курортной Антальи, а также ряда других турецких городов.

Ранее сообщалось, что Google создает глобальную систему оповещения о землетрясениях.