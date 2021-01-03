Власти Германии приняли решение продлить жесткие карантинные ограничения, а сроки продления остаются доселе неизвестными.

В настоящее время продление локдауна рассчитано до 10 января 2021 года. По итогу ограничений будет проведено совещание у канцлера Ангелы Меркель, О продлении карантина договорились руководители 16 федеральных земель ФРГ.

Отмечается, что управители земель с худшей ситуацией настаивают на трехнедельных ограничениях, а с улучшающейся - на две. Продолжение введения жестких ограничений аргументировано ухудшающейся статистикой COVID-19. При этом, 30 декабря 2020 года лабораторно подтвердили 28,5 тысяч новых случаев инфицирования, а по итогу субботы, 2 января 2021 года - 11 тысяч.

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Кроме того, в Италии начался рождественский локдаун. Ужесточения не коснулись парикмахерских и церквей. И те, и другие могут оставаться открыты.

Ранее мы писали, что Австрия планирует вернуть жесткий локдаун. Это будет уже третий локдаун в стране с начала пандемии коронавируса.

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