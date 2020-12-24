Итальянцам запрещено собираться на площадях городов, в том числе в новогоднюю ночь Источник: Reuters

В четверг, 24 декабря, в сочельник католического Рождества, в Италии начался общенациональный карантин. Как поясняется на сайте правительства, ограничительные меры предполагают запрет на любые передвижения населения без необходимости.

По всей стране не работают магазины розничной торговли, а рестораны, кафе и бары могут обслуживать клиентов только на вынос.

Ужесточения не коснулись парикмахерских и церквей. И те, и другие могут оставаться открыты. Однако для посещения рождественской службы, время которой перенесено на несколько часов раньше, необходимо заполнить модуль с указанием цели выхода из дома.

На рождественские застолья рекомендуется приглашать не более двух взрослых, которых могут сопровождать дети в возрасте до 14 лет. Чтобы снизить число заболевших после праздников, запрещено собираться на площадях городов, в том числе в новогоднюю ночь.

Так называемая "красная зона" будет действовать до 6 января с незначительными послаблениями 28-30 декабря и 4 января.

С 7 января в Италии планировали открыть горнолыжные курорты, однако с этим решили повременить до конца месяца. Вместе с тем 7 января должна начаться кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19.

Также планируется обеспечить очное обучение в старших классах после каникул не менее чем на 50%. Сейчас старшеклассники учатся дистанционно.

Как сообщали "Подробности", утром 24 декабря число заболевших коронавирусом украинцев перевалило за миллион.