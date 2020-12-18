Правительство Австрии планирует ввести уже третий локдаун с начала пандемии коронавируса. Ограничения хотят усилить после Рождества, они продлятся до 18 января, сообщает Austria Presse Agentur.

Так, в стране планируют запретить всю розничную торговлю, кроме продуктовых магазинов и аптек. Также хотят восстановить запрет на свободное передвижение.

Школы возобновят работу 7 января, однако до 18 января обучение будет проходить онлайн.

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При этом 16-17 января в Австрии планируют провести массовое тестирование на COVID-19 для населения. В случае, если результат тестирования будет положительным, человек останется на самоизоляции еще на неделю.

Отмечается, что вопрос введения локдауна в стране будет обсуждаться 18 декабря во время совещания между правительством и федеральными штатами.

Ранее сообщалось, что Литва вводит жесткий локдаун на полтора месяца. Так, с 16 декабря вводятся ограничения на передвижения по стране. В частности, запрещается выезд за пределы муниципалитета за исключением ряда причин: смерть близких, работа и лечение.

Также напомним, что жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 по 24 января 2021 года. Ранее мы писали о том, как будут работать аэропорты во время локдауна.

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