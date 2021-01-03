Родственникам погибших и пострадавших будет выплачена компенсация в размере 200 тысяч рупий/ фото: India Today

В северном индийском штате Уттар-Прадеш случилась трагедия, в результате которой погибли по меньшей мере 23 человека.

В городе Мураднагар во время траурной церемонии обрушился потолок местного крематория в следствии затяжных ливней. Под завалами конструкции оказались десятки человек, а во время спасательной операции удалось спасти 38 людей.

Отмечается, что работники национальных сил реагирования на стихийные бедствия, местные полицейские и сотрудники пожарной части разбирают завалы и уверенны, что под ними могут оставаться люди. Пострадавших экстренно отправили в медучреждения. Родственникам погибших и пострадавших будет выплачена компенсация в размере 200 тысяч рупий.

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Кроме того, в Азербайджане устроили обстрел на похоронах. В результате обстрела, по данным азербайджанской стороны, погибли 3 мирных жителя, еще 5 гражданских - получили серьезные ранения.

Ранее мы писали, что в Индии покойник "ожил" на похоронах. Семья заплатила за его лечение 700 тысяч рупий, но врачи, как только у родственников закончились деньги, объявили, что пациент мертв.

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